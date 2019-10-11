أمل الدباس وجميل عواد.. نائب يقودُ مصالحتهما بحضور وزيرين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قاد النائب الأردني كمال الزغول مساء الجمعة مصالحةً بين الفنان الأردني جميل عواد ومواطنته أمل الدباس بعد قضية رفعتها الأخيرة بسبب شتم عواد لها عبر "فيسبوك". وتمّت المصالحة بينهما بحضور وزيرة الإعلام جمانة غنيمات ووزير الثقافة محمد أبو رمان. وكان جميل عواد شتم زميلته الدباس واتهمها بدعم التطبيع لأنها قرّرت تنظيم عروض لمسرحها في فلسطين وبموافقة السلطات الإسرائيلية. واتّهمت الدباس زميلها باستخدام ألفاظ نابية ضدها، وقالت إنه وصفها بوصف يسيء لها في سياق تعليقه على الموضوع. Advertisements وأعلن بعدها جميل عواد إنه سيمثُل أمام المدعي العام إثر شكوى جرائم إلكترونية. وقال: "سيأتي البحث الجنائي لاعتقالي رغم وضعي الصحي الحرج بتهمة جريمة إلكترونية". وشهدت منصات التواصل سجالًا عنيفًا بين الفنانين انتهى بحملة شعبية تحاول منع السلطات الأمنية من القبض على الفنان عواد بعد شكوى تقدّمت بها الدباس.

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