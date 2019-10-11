صديقات ملتم ميرال أوغلو يُطالبنَ بإنقاذها من المشاكل النفسية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزال قصة زواج الفنانة التركية ملتم ميرال أوغلو نجمة مسلسل "حياة" من مُسنٍّ أمريكي قبل أيام تشغل الوسط الفني التركي والصحافة والإعلام في تركيا.

فبعدما تم الكشف عن زواج الفنانة التركية وتسريب صور تجمعها بزوجها الذي يكبرها بـ48 عامًا، وتعرُّضها لموجة من الانتقاد دفعتها للخروج عن صمتها والتصريح بأنه شخص رومانسي ويعتني بها، كشف برنامج "الصفحة 2" أن ملتم كانت قد صرّحت لعدد من المقرّبين منها بأن باتريك زوجها قد وعدها بأن تصبح نجمة في هوليوود، كما أنهما يرغبان في إنجاب 3 أولاد.

عددٌ من صديقات ملتم طالبن بمساعدتها، مؤكّدات "أن قرار زواجها من مُسن قرار غير عقلاني.. ملتم تعاني من مشاكل نفسية ولا تستطيع اتخاذ قرارات سليمة، نرجوكم لننقذها جميعنا معًا".

يُشار إلى أن الفنانة التركية ملتم ميرال أوغلو كانت قد صدمت الوسط الفني بعد الكشف عن زواجها بمسن أمريكي خلال تواجدها في أمريكا، وكانت جسدت سابقًا دور فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 عامًا تقوم عائلتها بتزويجها من رجل مُسن يبلغ من العمر 70 عامًا رغمًا عنها في مسلسل "حياة" والذي حقق نسبة مشاهدة عالية.