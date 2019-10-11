شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى بلطجى قاطع طريق فى أحداث فيلم "يوم وليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد النجم أحمد الفيشاوى فى فيلم "يوم وليلة" شخصية بلطجى وقاطع طريق فى أحداث الفيلم، ويدخل فى صراعات مع الفنانة درة حيث يقوم الفيشاوى بوقف السيارت ويطع الطريق عليهم تحت تهديد السلاح للسرقة ويستولى عليها.

ويشارك في بطولة "يوم وليلة" حنان مطاوع، وسامي مغاوري، وميدو عادل، وهو من تأليف يحيي فكري.

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ومن ناحية أخرى يواصل الفيشاوى تصوير مشاهده فى فيلم "اشباح اوروبا"، مع النجمة هيفاء وهبى ومصطفى خاطر وأخرون من النجوم، وتدورأحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية.

أما قصة الفيلم فهي لكريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التوني وأيضاً المخرج محمد ياسين.