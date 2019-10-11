شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنتهى من تصوير "صاحب المقام " بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوشكت النجمة يسرا على الانتهاء من تصوير دورها فى فيلم "صاحب المقام" حيث يتبقى لها 7 أيام فقط ويبدأ مخرج العمل محمد العدل فى مونتاج ومكساج الفيلم استعداداً لطرحه فى السينمات، ولم تستقر الجهة المنتجة على موعد نهائى لعرضه فى السينمات.

فيلم "صاحب المقام" بطولة النجمة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد العدل.

وكانت آخر أعمال يسرا فيلم "جيم أوفر" مع مى عز الدين الذى عرض منذ 7 سنوات فى السينمات، كما اعتذرت عن مشاركتها فى فيلم "أهل العيب" للمؤلف تامر حبيب والنجمة منة شلبى، وذلك بعد عدة تعديلات فى السيناريو، وتم تأجيل الفيلم بسبب العديد من الاعتذارات التى تعرض لها الفيلم.