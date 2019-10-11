شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر تريند على "تويتر" بسبب "الليلة دوب" فى احتفالية الأهلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد جماهير كرة القدم حول العالم على السخرية من الفريق المنافس حين يتعرض للخسارة فى إحدى المباريات، ويكون الأمر بصورة أكبر إذا كانت المنافسة بينهما على إحدى البطولات المحلية، وباعتبار المصريين من أكثر الشعوب التى تشتهر بخفة الظل نجد العديد من "الكوميكس" وأساليب السخرية المختلفة التى يستخدمها الجماهير فى السخرية من المنافس، وهذا مع فعله جماهير النادى الأهلى أمس بعد حفل استلامه لدرع الدورى المصرى رقم 41 فى تاريخه الكروى.



التعليقات على أغنية الليلة دوب



سخرية رواد تويتر

أقامت شركة "بريزنتيشن" أمس احتفالًا كبيرًا يليق بحجم الإنجاز الذى حققه الفريق الأحمر، بعد الفوز ببطولة الدورى العام موسم 2018/2019، خاصة أن الفريق كان بعيد تمامًا عن المنافسة حتى قبل انتهاء المسابقة بعدة أسابيع، وخلال الاحتفال غنى الفنان مصطفى قمر أغنيته الشهيرة "الليلة دوب"، الأمر الذى دفع رواد موقع التغريدات القصيرة تويتر للسخرية من فريق نادى الزمالك الذى يعد أهم المنافسين للنادي الأهلى، واعتبارها رسالة واضحة لهم للاعتراف بخسارتهم للدورى هذا العام.

يذكر أن فريق نادى الزمالك رفض استلام ميداليات المركز الثانى عقب خسارتهم من الأهلى فى المباراة الأخيرة، ذلك الموقف الذى تم تبريره فيما بعد أنه تضامنًا مع وفاة الطفل أدهم الذى لقى حتفه وهو فى طريقه إلى الاستاد لمشاهدة مباراة القطبين.