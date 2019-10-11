سلمى رشيد تنشر أول صورة لطفلها يانيس

نشرت الفنانة المغربية سلمى رشيد الصورة الأولى لطفلها يانيس الذي أنجبته يوم الإثنين الماضي في الولايات المتحدة الأميركية، وعلقت عليها " الحمد لله مع طفلي يانيس". إقرئي أيضًا: ميرنا وليد تضفي حالة من البهجة على مريضات سرطان الثدي وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها سلمى رشيد رسمياً عن ولادتها لطفلها الأول مع أنه مرّ أربعة أيام على وضعها له، ولم تظهر الصورة ملامح الطفل، إذ فضلت سلمى إخفاء وجهه. Advertisements يشار إلى أن سلمى رشيد غادرت المغرب إلى الولايات المتحدة الأميركية، في أواخر شهر آب\أغسطس الماضي لوضع طفلها هناك، وأقلمت حفل "بيبي شاور" مع الأهل والأصدقاء قبيل سفرها إلى الولايات المتحدة الأميركية، ليحصل يانيس بذلك على الجنسية الأميركية، كما سائر أطفال المشاهير . إقرئي أيضًا: صبا مبارك تعلن وفاة طليقها المخرج شوقي الماجري

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