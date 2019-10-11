شاهد.. حفل زفاف حفيد الشيخ جابر الصباح الفاخر وشديد الفخامة الذي أشعل الأجواء

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 08:55 مساءً - تداول رواد السوشيال ميديا لقطات من حفل زفاف حفيد الشيخ جابر الصباح، والذي تميزت أجواؤه بالفخامة، وبدا ذلك واضحاً من مقاطع الفيديو المنتشرة.

فقد احتفلت عائلة الشيخ جابر الصباح بزفاف حفيده إلى حفيدة الشيخ سعد الصباح، حيث أقيمت المراسم داخل منزل عائلة العروس الذي تم تزيينه بشكل رائع ليتحول لقاعة عرس مذهلة وشديدة الفخامة، وذلك بدلاً من استئجار إحدى القاعات بتكلفة باهظة.

واستعرضت لقطات الفيديو المسربة زينة المنزل بالزهور والإضاءات المبهرة، كما تلقت العروس عدداً من الهدايا الفاخرة، من بينها أطقم ذهبية وساعات من ماركات شهيرة.

الجدير بالذكر أنه قد تم مؤخراً إطلاق اسم الشيخ جابر الصباح على طريق حيوي في أبها بمنطقة عسير بالسعودية، وذلك تخليداً لذكراه.