موسمُ الرياض بأول أيامه.. فوضى وإصابات وحضور نسائي لافت!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مع انطلاق أولى أيام فعاليات موسم الرياض، توافدت حشودٌ كبيرةٌ لحضور الفعاليات الموزّعة على جميع أرجاء منطقة الرياض.

لكن بعض تلك الفعاليات شهدت تدافعًا جماهيريًا كبيرًا لم يستطع الأمن الصناعي من السيطرة عليها، مما سبّب بعض الإصابات الخفيفة لبعض المتواجدين، مع وجود مكثّف لأفراد الأمن والهلال الأحمر بمقرّ الفعاليات.

وشهد مساء اليوم إحياء الفرقة الكورية bts حفلها الأول على ملعب استاد الملك فهد الدولي، وقد شهد المكان حضور عدد كبير من الفتيات تحديدًا منذ ساعات الظهر الأولى، حيث انتظرت الجماهير كثيرًا وسط الأجواء الحارة حتى يسمح لها بدخول الحفل.

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كما شهد أيضًا معرض السلاح والصقور تدافعًا كبيرًا تسبّب في بعض الإصابات الطفيفة جرّاء التدافع، وأظهرت بعض مقاطع الفيديو فوضى عارمة، فيما طالب المهتمون بحضور الفعاليات، المسؤولين بضبط الفوضى وذلك بتنظيم الحضور بشكل لائق.