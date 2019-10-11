ابنة أنجلينا جولي تُطلق مجموعة مجوهرات.. وتتبرّع بالأرباح لضحايا الإساءة الجسدية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لفتت "زهرة" ابنة النجمة أنجلينا جولي الأنظار دائمًا خلال العرض الأول لفيلم "ماليفسنت" في روما مؤخرًا، وبالإضافة إلى أناقة إطلالتها السوداء على غرار والدتها، لفتت زهرة الأنظار بإكسسوارها المميز.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اختارت "زهرة" إكسسوارها من مجموعتها الخاصة للمجوهرات والتي صممتها بنفسها واستعرضتها على السجادة الحمراء حيث أكملت إطلالتها بأقراط وسوار من تصميمها.

ورغم أن عمر "زهرة" 14 عامًا لكن يبدو أنها ورثت المهارة والإبداع من والدتها، حيث صمّمت مجموعتها "زهرة كوليكشن" بالتعاون مع مصمم مجوهرات المشاهير "روبرت بروكوب"، وهو الذي صمّم خاتم زواج أنجلينا وبراد، وفي عام 2012، تعاون براد مع بروكوب لتصميم مجموعة تدعى "ستايل أوف جولي".

ويُذكر أن المصممة الصغيرة استعرضت أكثر من قطعة من مجموعتها خلال حضورها العروض الأولى لفيلم "ماليفسنت" من روما إلى هوليوود.

ومن المقرّر أن تتوفّر المجموعة في متاجر "ساكس فيفث أفينو" ومتاجر أخرى في الولايات المتحدة وأستراليا، بدءًا من شهر نوفمبر القادم.

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وستخصص زهرة جميع أرباح مجموعتها لمؤسسة "هاوس أوف روث" في لوس أنجلوس، والتي توفر إسكانًا مؤقتًا للسيدات والأطفال الذين تعرّضوا للإساءة الجسدية.

وفيما يتعلّق بزهرة، يُذكر أن أنجلينا تبنتها عام 2005 عندما كان عمرها 6 أعوام.

وبالإضافة إلى زهرة، أنجلينا أمٌ لـ5 أطفال آخرين هم "مادوكس" (18 عامًا) و"باكس" (15 عامًا) و"شيلوه" (13 عامًا) والتوأم "فيفين" و"نوكس" (11 عامًا).