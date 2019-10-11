شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة Fox تطلب 9 حلقات إضافية من مسلسل Prodigal Son والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت شبكة FOX تسع حلقات إضافية من مسلسل Prodigal Son، ليصل مجموع حلقات الموسم الأول إلى 22 حلقة، مسلسل Prodigal Son من بطولة توم باين ومايكل شين وبيلامي يونج، لو دياموند فيليبس، أورورا بيرينو، فرانك هارتس، هالستون سيج، وكيكو أجينا.

ويدور مسلسل Prodigal Son حول مالكولم برايت (باين) هو عالم نفسي جنائي غير عادي يعرف كيف يفكر القتلة وكيف تعمل عقولهم، في التسعينيات من القرن الماضي، حيث كان والده الدكتور مارتن ويتلي (شين) قاتلًا سيئ السمعة يدعى "الجراح" قتل 23 شخصًا على الأقل، ونظرًا لأن القتل هو "عمل عائلي"، يستخدم مالكولم عبقريته من أجل مساعدة شرطة نيويورك على حل الجرائم ووقف القتلة. وهو يعمل إلى جانب جيل أرويو (فيليبس)، واثنين من رجال المباحث دانيويل باول (بيرينو) وجيه تي تارميل (هارتس)، حسبما نشر موقع "Tv Series Finale".

وبلغ متوسط الجزء الأول من الموسم الأول لـ Prodigal Son على قناة فوكس 0.98 في الفئة الديموجرافية من 18 إلى 49، 3.97 مليون مشاهد.

كما جددت شبكة FOX المسلسل التلفزيوني The Orville للموسم الثالث كجزء من برامجها للموسم التلفزيوني 2019-20، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale".

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مسلسل The Orville من بطولة سيث ماكفارلين، أدريان باليكي، بيني جونسون جيرالد، سكوت جرايمز، بيتر ماكون، هالستون سيج، جي لي، ومارك جاكسون.

وتتركز سلسلة الأكشن والمغامرات العلمية على الكابتن إد ميرسر، من الولايات المتحدة، والضابط الأول كيلي جرايسون زوجته السابقة، أثناء مواجهته مع Krill، أو غزو خارجى خطير، أو محاولة الإنقاذ نيابة عن اتحاد الكواكب، لا يزال يتعين على الطاقم البشري والفاضئيين التعامل مع قضاياهم الدنيوية ومع بعضهم البعض.