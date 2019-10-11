شكرا لقرائتكم خبر عن أغانى وحكايات وبطولات حرب أكتوبر فى صالون مصر المبدعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف صالون مصر المبدعة حكايات جديدة وقصص عن حرب أكتوبر وبطولات الجندي المصري بالإضافة لتقديم مجموعة مختارة من الأغاني التي تناولت حالة الحرب، والتي تغني بها كبار مطربينا مثل وردة وعبدالحليم حافظ وسعاد حسني ومحمد ثروت وغيرهم . صالون مصر المبدعة يختار عنوان " صباح الخير يا سينا " ليكشف بطولات الجيش المصري من 1973 وحتي 2019 فالحر مستمرة مع الارهاب وأعداء الوطن ويشارك في الامسية الدرامية الشعرية الغنائية الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ويقدم الصالون الشاعر محمد بهجت ويغني الفنانين رباب ناجي ومصطفي سامي ومحمد فوزي Advertisements صالون مصر المبدعة من إعداد وأشراف امال سعدالدين والاشراف العام للدكتور مجدي صابر وسيقام الصالون يوم الاثنين 14 اكتوبر بالمسرح الصغير بدار الاوبرا الساعة السابعة مساء ومن الأغاني التي ستكون في الصالون " صباح الخير ياسينا " و" حلوة بلادي السمرة بلادي " و" دولا مين ودولا مين " و" شد حيلك يا بلد " و" أم البطل "

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