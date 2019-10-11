11 فيلمًا روائيًا عربيًا في المسابقة الرسمية لمهرجان الدار البيضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن مهرجان "الدار البيضاء للفيلم العربي"، عن اختيار11 فيلمًا روائيًا طويلاً للمشاركة في المسابقة الرسمية لدورته الثانية.

وهذه الأفلام هى: من المغرب "جمال عفينة" للمخرج ياسين ماركو موروكو، و"لعزيزة" للمخرج محسن البصري، ومن الجزائر "الطريق المستقيم" للمخرج عكاشة تويتة، ومن تونس "سامحني" للمخرجة نجوى سلامة، ومن مصر "يوم وليلة" للمخرج أيمن مكرم، ومن سلطنة عمان "زيانة" للمخرج خالد الزدجالي، إضافة إلى "الاعتراف" للمخرج باسل الخطيب من سوريا ، و"إن بارادوكس" للمخرج حمد الصراف، ومن الكويت "المسافة صفر" للمخرج عبد العزيز الشلاحي، ومن السعودية "يارا" للمخرج عباس فاضل ( لبنان والعراق)، إلى جانب أفلام "عشرة أيام قبل الزفة" للمخرج عمرو جمال من اليمن.

الدورة الثانية من مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، يترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المخرج المغربي الكبير محمد عبدالرحمن التازي وعضوية كل من الممثل المصري فتحي عبد الوهاب، والمخرج العراقي قاسم حول، والناقد السينمائي الكويتي عبد الستار ناجي، والممثلة التونسية سهير بن عمارة.