محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت "كنزي" ابنة الفنان عمرو دياب على تهنئة والدها بعيد ميلاه الـ58، وشاركت متابعي حسابها على "انستجرام"، بصورة من طفولتها تجمعها بوالدها وشقيقها التوأم "عبدالله".

وعلقت "كنزي"، على الصورة قائلة: "happy birthday pappy".

وكان الهضبة احتفل بعيد ميلاده، الثلاثاء الماضي، برفقة الفنانة دينا الشربيني وكل من: الفنانة ياسمين رئيس، والمنتج تامر مرسي، والمطرب خالد سليم، والفنان عمرو يوسف، وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي.

في سياق آخر، طرح الهضبة من ألبومه الأخير "أنا غير" خمس أغنيات، وهي: "أنا غير، وبحبه، ويوم تلات، وتحيرك، ومتغير".

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة تجمعهما من طفولتها.. ابنة عمرو دياب تهنئه بعيد ميلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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