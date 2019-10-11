في اليوم العالمي للفتاة.. ليلى علوي: "البنت روح البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

حرصت الفنانة ليلى علوي، على تهنئة الفتيات بالوطن العربي، باليوم العالمي للفتاة.

ونشرت ليلى، صورة تجمعها بعائلتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "البنت روح البيت.. واللي مخلفش بنات مشبعش من الحنية ولا داقش الحلويات.. صحيح الأنثى دايماً بيرتبط وجودها بالرقة والحنية والاحتواء لكن الأيام والمواقف دايماً بتثبت إن وجود البنت في البيت كمان دعم وسند وقوة لعيلتها الصغيرة ولكل اللي حواليها".

وأضافت: "في اليوم العالمي للفتاة، بتمنى لكل بنت مصرية وعربية السعادة والرضا والنجاح وتحقيق ذاتها بالشكل اللي هي تختاره وتحبه وتشوف راحتها فيه.. كل سنة وانتوا طيبين يا بنات".