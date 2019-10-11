ناهد السباعي لـ"الخليج 365": "ماكو" تجربة مختلفة وشعرت بالخوف من "هذه ليلتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت الفنانة ناهد السباعي إنها تواصل تصوير دورها في فيلم "ماكو"، الذي من المقرر طرحه قريبًا في دور العرض السينمائي.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "بصور فيلم (ماكو) تحت الماية، وهو مستوحى من قصة حقيقية"، مؤكدة أن الفيلم تجربة مختلفة عليها تتمنى لها النجاح وأن تنال إعجاب الجمهور.

"ماكو" تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، بطولة نيقولا معوض، بسمة، ناهد السباعي، منة فضالي، والممثل التركي مراد يلدريم.

وعن مشاركتها في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انقضت فعالياتها 27 سبتمبر، بفيلم روائي قصير "هذه ليلتي" عن معاناة أطفال متلازمة داون، قالت ناهد "حضرت الدورتين الأولى والثانية وكنت سعيدة جدًا، وتمنيت بعدهما المشاركة بفيلم في الدورة الثالثة، وهو ما تحقق من خلال (هذه ليلتي)".

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وعن الذي جذبها في الفيلم، أوضحت "وافقت بعد ساعة واحدة من عرض الفكرة عليا، وتحمست للفيلم لكن شعرت بالخوف لأن المشروع نفسه حاصل على أكثر من جائزة ودعم قبل التصوير"، لافتة إلى أنها خضعت لعدد كبير من البروفات جمعتها بالطفل الذي جسد دور ابنها ويعاني من متلازمة داون، ومع أمهات لديهم أبناء يعانون من نفس الأمر".

وتابعت ناهد "من بين الأمهات اللائي قابلتهن أثرت أحدهن فيا جدًا، شعرت أنها تريد أن تساعدني وتذكر لي كل معلومة تعرفها، حتى يخرج الفيلم بصورة تعبر عنهم بالفعل وحتى أصبح صوتها"، مشيرة إلى أن تصوير المشاهد استغرق يومين فقط.

ناهد أثنت على الطفل الذي جسد دور ابنها، واسمه "عمرو"، قائلة "عمرو جميل اخدنا على بعض، وهو طفل ذكي وعارف راكوراته وحبينا بعض يارب يكون ده بان على الشاشة".

من ناحية أخرى، أكدت ناهد السباعي إنها لم تتعاقد حتى الآن على أي عمل تليفزيوني تشارك به في السباق الرمضاني المُقبل، بعد مشاركتها العام الماضي من خلال مسلسل "الزوجة 18" مع الفنان حسن الرداد.