تراند اليوم : بعد تسريب إباحي.. بطلة الفيديوهات الجنسية تقدم بلاغا ضد خالد يوسف...

قال المحامي عمرو عبدالسلام، إنَّ سيدة الأعمال منى الغضبان ، ستتقدم ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، ضد المخرج خالد يوسف ، خلال ساعات، تتهمه فيه بـ"تسريب فيديو خاص بهما؛ ما تسبب لها بأضرار جسيمة في جميع الأوساط".

وشرح المحامي حسب صحيفة الوطن المصرية، أنَّ "الغضبان" كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف لمدة أشهر قليلة منذ عدة أعوام، مؤكّدًا أن هذا الفيديو جرى تصويره خلال فترة الزواج منها، مشيرا إلى أنَّه حصل على توكيل من منى الغضبان، وبصدد تقديم البلاغ للنائب العام للمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد خالد يوسف.

وكانت محكمة شمال القاهرة، قررت إخلاء سبيل سيدة الأعمال منى الغضبان بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة القضية المتهمة فيها والمعروفة إعلاميا بـ"قضية الفيديوهات الجنسية"، يوم 3 سبتمبر الماضي.

وكانت النيابة العامة، قررت حبس سيدة الأعمال منى الغضبان؛ لظهورها في فيديو جنسي جديد مع المخرج المشهور بتهمة التحريض على الفسق والإعلان عبر وسائل الإنترنت.

وأدلت سيدة الأعمال منى الغضبان باعترافاتها أمام نيابة مدينة نصر، قائلة إنَّها كانت متزوجة من المخرج خالد يوسف منذ سنوات، وأن هذا الفيديو تم تصويره خلال تلك الفترة.