تراند اليوم : هزّت المغرب.. فنانة شهيرة تنجب طفلا غير شرعي

في واقعة مثيرة تفاجأ بها الشارع المغربي، عقب ما كشفته الممثلة المغربية حنان المسعودي لجمهورها عن فضيحة صادمة.

وأضافت المسعودي أن علاقة جنسية جمعتها بالمخرج الفرنسي الجزائري أحمد أكساس الشهير بـ "أكطاريس"، والتي أسفرت عن إنجاب منه لطفلتها " ملاك".

وأوضحت أن المخرج اعترف بابنته أول الأمر ، إلا أنه أنكر أبوته للطفلة بعدها وقدم تحليل دم مزور، وحصل بموجبها على حكم اعتبرته صادما وغير منصف، بحسب قولها.

وقالت المسعودي إن والد ابنتها هددها عدة مرات ، منوهة أنه في حال عدم إنصافها، ستتخلى عن جنسيتها المغربية التي لم تجعلها تحصل حقوقها، بحسب وصفها.