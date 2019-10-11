شاهد.. عمرو يوسف لعمرو دياب : كل سنة وأنت الهضبة

هنأ الفنان عمرو يوسف النجم الكبير عمرو دياب بمناسبة عيد ميلادة ال58 وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستقرام. الشهير الانستقرام. وكتب "يوسف" علي صورة تجمعا مع دياب قائلا:" كل سنة وأنت Advertisements طيب كل سنة وأنت الهضبة:”. طيب كل سنة وأنت الهضبة:”. ويشار ان اخر أعمال عمرو يوسف فيلم ولاد رزق الجزء الثاني مع الفنان أحمد عز والذي حقق نجاحا كبيرا بدور العرض.

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