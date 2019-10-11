صور.. شاهد إطلالة أحدث ظهور لأسماء أبو اليزيد

نشرت النجمة الشابة أسماء أبو اليزيد أحدث صورة لها وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الانستجرام. اليزيد أحدث صورة لها وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الانستجرام. وظهرت "أبو اليزيد" في الاطلالة بملابس Advertisements بسيطة وعلقت قائلة:"متأخر افضل من الا ابدا:". بسيطة وعلقت قائلة:"متأخر افضل من الا ابدا:". ويشار أن آخر أعمال النجمة الشابة أسماء أبو اليزيد فيلم "الممر" مع النجم أحمد عز وأحمد صلاح حسني. اليزيد فيلم "الممر" مع النجم أحمد عز وأحمد صلاح حسني.

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