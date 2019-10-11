شاهد.. أنغام تروج لحفلها بالكويت

روجت النجمة أنغام، لحفلها الغنائي المقبل، مع النجم وائل جسار، وذلك عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستقرام. وعلقت "أنغام" قائلة: :جمهوري العزيز في الكويت لقاؤنا يتجدد يوم 14 نوفمبر في فندق الجميرا Advertisements في انتظاركم .. أنغام الكويت جمهور الكويت:". في انتظاركم .. أنغام الكويت جمهور الكويت:". ويذكر أن آخر أعمال أنغام، ألبوم غنائي بعنوان "حالة خاصة جدًا"، الذي حقق نجاحا كبيرا.

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