فيديو.. نهوى تطرح كليب "أنا إلك"

طرحت المطربة نهوي فيديو كليب جديد يحمل عنوان "أنا إلك" وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب. "أنا إلك" من كلمات جنا روحانا وألحان جوزيف جحا وتوزيع موسيقي باسم رزق.

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