في عيد ميلاد الهضبة.. أبرز أغاني عمرو دياب التي تمت ترجمتها

يحل اليوم عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب، الذي يعد واحد من أشهر المطربين في الوطن العربي، حققت ألبوماته مبيعات هائلة وتُرجمت العديد من أغانيه إلى عدة لغات أهمها الإنجليزية والروسية والكرواتية والبلغارية والتركية والألبانية والهندية، واليونانية والفرنسية، كما تميز الهضبة بإدخاله آلات جديدة في موسيقاه وابتكار أنواع مختلفة من الأغاني عبر تاريخه.

وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" أهم أغاني الهضبة عمرو دياب التي تمت ترجمتها:

1- "أشوف عنيكي" غناها عمرو دياب عام 1984، ونسخ الفنان تامر حسني جزء منهاو وضعها في أغنيته (قرب حبيبي) التي غنها فن ألبومه (حب)الذي اصدر عام 2004م.

2- "ميال" غناها عمرو دياب عام 1989 م وترجمت إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.

3- "ويلوموني" غناها عمرو دياب عام 1994م وترجمت إلى اللغة الهندية والإنجليزية.

4- "نور العين" غناها عمرو دياب عام 1996م وترجمت إلى اللغة الإنجليزية واللغة الإسبانية وغنتها فرقة جيف كينج، وإلى اللغة الهندية وغناها أبيجبت وسارديسي عام 2001.

5- "عودوني" غناها عمرو دياب عام 1998م وترجمت إلى اللغة الهندية.

6- "قمرين" غناها عمرو دياب عام 1999م وترجمت إلى اللغة التركية والإنجليزية.

7- "تملي معاك" غناها عمرو دياب عام2000م وترجمت إلى اللغة البلغارية وغنتها ايفانا عام 2002م، وإلى اللغة الهندية وغناها أمير جميل

عام 2004م، وإلى اللغة الروسية وغناها افرام روسو عام 2002م، وإلى اللغة التركية وغناها اركان هاكان عام 2006م.

كما ترجمت إلى اللغة الإسبانية وغناها انتونيو كارمونا عام 2007م، وإلى اللغة الألبانية وغناها غازي عام 2003م، إلى اللغة اليونانية وغناها ليفيريتس بانتازيس عام 2008م، وإلى اللغة الأرمينية وغنتها أولجا عام2004م

وترجمت أيضًا إلى اللغة الأرجنتينية وغنتها اندريا بيلا عام 2004م، وترجمت إلى اللغة الإنجليزية وغنتها فرقة اوت لانديش عام 2005م.

8- "قلبي اختارك" غناها عمرو دياب عام 2000م وترجمت إلى اللغة الهندية وغنتها Sunidhi عام 2001م في فيلم (ريتشي) عام 2002

9- "العالم الله" غناها عمرو دياب عام 2000م وترجمت إلى اللغة البلغارية وغنتها مالينا عام 2002م، وأيضًا إلى اللغة الروسية وغناها افرام روسو عام 2001م، وترجمت إلى اللغة الهندية وغناها سونو نيجام عام 2002م

بالإضافة إلى ذلك فأنها ترجمت إلى اللغة الأجنبية عام 2008، إلى اللغة التركية عام 2007

10 - "بعترف" غناها عمرو دياب عام 2000م وترجمت إلى اللغة الهندية وغناها Udit Narayan في فيلم "ريشتي"

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عام 2002م

11- "وهي عاملة أيه" غناها عمرو دياب عام2000م وترجمت إلى اللغة الإيرانية وغناها تانهي عام 2006م

12- "وحشنيني" غناها عمرو دياب عام 2004م وترجمت إلى اللغة التركية عام 2006م

13- "تنسى واحده" غناها عمرو دياب عام 2004م وترجمت إلى اللغة التركية عام 2005م

14- "قصاد عيني" غناها عمرو دياب عام 2004م وترجمت إلى اللغة الروسية عام 2006م، وإلى اللغة الكرواتية عام 2006م، كما ترجمت إلى اللغة الرومانية عام 2006م

15- "ريحة الحبايب" غناها عمرو دياب عام 2004م وترجمت إلى اللغة التركية عام 2006م

16- "خد قلبي معاه" غناها عمرو دياب عام 2004م وترجمت إلى اللغة الألبانية عام 2006م

17- "ليلي نهاري" غناها عمرو دياب عام 2004م وترجمت إلى اللغة الإسبانية عام 2006م

18- "بتخبي ليه" غناها عمرو دياب عام 2005م وترجمت إلى اللغة التركية عام 2006م

19- "معاك بجد" غناها عمرو دياب عام 2005م وترجمت إلى اللغة الهندية عام 2007م

20- "الله لايحرمني منك" غناها عمرو دياب عام 2005م وترجمت إلى اللغة الإسبانية

21- "نقول ايه" غناها عمرو دياب عام 2007م وترجمت إلى الهندية والعبرية

22- "كله الا حبيبي" طرحها عمرو دياب 2010 وترجمت إلى الروسي في نفس العام

23- "خليك معايا" طرحها عمرو دياب عام 2007 وترجمت الي الإنجليزية 2010

24- "وياه" طرحها الهضبة عام 2009 وترجمت الي الفرنسية 2011

25- "اه من الفراق" طرحها الهضبة عام 2009 ترجمت الي التركية 2010

26- "أغلى من عمري" غناها عمرو عام 2011 وترجمت إلى الهندية والبلغارية عام 2013

27- "الليلة" غناها عمرو عام 2013 وترجمت إلى الإنجليزية في نفس العام