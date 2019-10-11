كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مرضها.. ماغي بو غصن تعلن خوضها السباق الرمضاني المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها، مؤكدة عودتها للعمل وللسباق الرمضاني القادم لعام 2020، وجاء ذلك بعد خضوعها لجراحة لإزالة ورم في المخ.

وقالت ماغي: "اشتقت للتحضير.. واشتقت للتصوير، واليوم بلشنا التحضيرات لأول خطوة أدعولنا!، رمضان 2020".

يُشار إلى أن شاركت الفنانة ماغي بو غصن، جمهورها منذ فترة، عبر موقع تبادل الصور والفديدوهات "إنستجرام"، بمقطع صوتي لها وهي تطمأن جمهورها على حالتها الصحية، بعد خضوعها لإجراء عملية جراحية لإزالة ورم.

وقالت "بو غصن"، في مقطع الصوت التي نشرته: "امنتو احلى ناس .. أنا حابة اشكركم من قلبي على كل دعوة .. و بحب اطمنكوا اني بكل خير وأنا تخطيت مرحلة صعبة وبإذن الله سأكون معكم قريبًا وأفضل من الأول".

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ماغي بو غصن التليفزيونية هو مسلسل "بروفا" والذي عُرض ضمن السباق الرمضاني الماضي، وكانت أحداثه تدور حول ماجد الذي يعمل مدير مدرسة خاصة عند جدته ليلى، لكنه يرى أنه لا يقوم بشيء في المدرسة فيسعى للتغيير، وكذلك في حياته الخاصة بسبب المشاكل التي بينه وبين زوجته نورا، وبتعرفه على ليال التي تعمل مدربة كلاب وعازفة في مطعم، تبدأ بينهما عدد من المفارقات والمواقف.

يُذكر أن مسلسل "بروفا" من بطولة: أحمد فهمي، ماغي بو غصن، وسام صباغ، نهلة عقل داوود، رولا بقسماتي، من تأليف يم مشهدي، وإخراج رشا شربتجي.

وفي سياق آخر، كانت آخر أعمالها السينمائية هو فيلم "تايم آوت" والذي عُرض عام 2018، وكانت أحداثه تدور حول فتاة تعمل منسقة أغاني دي جي، تعيش وحدها ولها عالمها الخاص بها، والذي يمتاز بالفوضى، تلتقي بشاب يعمل كمدرس، والذي يمتاز بأنه جدي ومنظم، وهو ما يعني اختلاف وتناقض شخصيتهما عن بعض، وهو ما يوقعهما في العديد من المواقف الكوميدية.

فيلم "تايم آوت" من بطولة: ماغي بو غصن، يورغو شلهوب، وسام صباغ، سمارة نهرا، بيار جامجيان، هند باز، من تأليف كلود صليبا، وإخراج رامي حنا.