تراند اليوم : مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم أبطال فيلم الممر

يعرض فيلم “الممر”، اليوم الجمعة في تمام السادسة والنصف مساء، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والذى تستمر فعالياته حتى 13 أكتوبر.

ويعقب عرض الفيلم ندوة تكريم بحضور منتج العمل هشام عبد الخالق، وكل من الفنانين محمد فراج، أحمد فلوكس، محمد جمعة، أمير صلاح الدين ومحمود حافظ.

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ويتناول فيلم “الممر” قصة وطنية حول إرادة جنودنا البواسل في تحويل الهزيمة إلى نصر محقق بالصبر والعزيمة وقوة التخطيط والثقة بالله، ويحكي قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف ويناقش المرحلة الزمنية 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

والفيلم من بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد، كما يضم الفنانة هند صبري، شريف منير، كما يشارك أيضًا إنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وهو من تأليف وإخراج شريف عرفة.