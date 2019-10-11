تراند اليوم : أحمد عز : أنا من جمهور كريم عبد العزيز وفخور بالعمل معه

تحدث الفنان أحمد عز عن فيلمه الجديد “كيرة والجن” الذي يجمعه بالفنان كريم عبد العزيز.

قال عز خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء dmc” من تقديم رامي رضوان ويعرض عبر قناة dmc، إنه قارب على الانتهاء من فيلم “العارف” الذي من المقرر عرضه في عيد الفطر 2020، وبعدها ينشغل في فيلم “كيرة والجن”.

وعن فيلم “كيرة والجن” قال: “أنا في منتهى السعادة أني هعمل فيلم مع مروان حامد وكريم عبد العزيز”، مضيفا: “أنا من جمهور كريم عبد العزيز وأحبه وأحترمه كثيرا على المستوى الشخصي، وسبق وعملت معه في حملة دعائية، وهو من أمتع الأشخاص الذين تعمل معهم، وأتمنى أن يكمل المشروع على خير”.

فيلم “كيرة والجن” مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز ويعد التعاون الخامس الذي يجمع المخرج مروان ‏حامد ‏مع المؤلف أحمد مراد‎.‎