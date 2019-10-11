تراند اليوم : فيديو نادر لعمرو دياب يكشف عن سبب طلاقه من شيرين رضا

في لقاء نادر نشرته صفحة “تسجيلات من عمر فات” على موقع Facebook تحدث الفنان عمرو دياب عن طلاقه من الفنانة شيرين رضا.

لم يكشف دياب عن أسباب الطلاق مكتفيا بجملة “قسمة ونصيب، مقدرش أحلل أو أقول أي حاجة”.

وعن ابنتهما “نور” قال: “بنتي نور هي اللي طلعت بيها من كل حاجة حصلت، علاقتي بيها زي أي أب ببنته، وأتمنى لها أن تعيش في جو مليء بالحب والخير والسلام لا يوجد به توتر أو عصبية، وألا تعيش ما عشته أنا، وأن تعيش في جو أسري رغم ما حدث”.

وعن فكرة زواجه مجددا قال إنه لا يريد أن يدخل في تجربة سريعا ويكرر نفس الأخطاء، مشيرا إلى أنه عندما تزوج كان يبحث عن تكوين أسرة ومنزل واستقرار، لأنه كان يعيش بعيدا عن أسرته وهو ما أثر عليه لفترة.