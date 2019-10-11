شاهدوا.. نادين نسيب نجيم تحن الى أيام الجامعة

كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 06:55 مساءً - نشرت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تقود سيارتها وتستمع إلى إحدى أغنياتها، وترافقها غناء من خلال تحريك شفتيها، وتتراقص على أنغامها.

وقالت نجيم إن هذه الأغنية تذكرها بأيام سابقة من حياتها، وتوجّهت إلى المتابعين وكتبت: “غنيتي المفضلة من لما كنت بالجامعة وبعدني لليوم كل ما بسمعها برجع بحس نفس الإحساس مين بحب أيام الجامعة متلي؟”.

وتفاعل معها عدد كبير جداً من المتابعين، وأجاب بعضهم على سؤالها فيما تذكر آخرون قصة طلاقها، ورأوا أنها بدأت تتعافى من تأثير ذلك.