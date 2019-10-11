فن ومشاهير

نجمة تركية تتعرّض للسخرية من المتابعين بسبب هاتفها

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نوارة 0 تبليغ

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كتب امير فتحي في الجمعة 11 أكتوبر 2019 06:55 مساءً - تعرّضت الممثلة التركية ​سيريناي ساريكايا​ للسخرية من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت صورة لها ظهر فيها “كوفر” هاتفها الذي حمل أول حرفين من إسمها “SS”، وقج بدا ممزقاً بشكل كبير من الجوانب، حتى أن البعض إتهمها بالبخل، لعدم حرصها على تغييره بمجرد أن لاحظت تلفه، وهو الأمر الذي لا يليق بحجم نجوميتها.
من ناحية أخرى، بدأت ساريكايا حالياً في عرض موسم جديد من مسرحيتها الإستعراضية “أليس في بلاد العجائب”، التي تشارك في بطولتها أمام شكرو اوزيلديز، انيس اريكان، وإيزجي مولا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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