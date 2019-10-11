علي صالح: قادرون على تحقيق حلم وصول الأبيض لكأس العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد على صالح، لاعب المنتخب الإماراتي، ثقته في قدرة الأبيض على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.

وسحق المنتخب الإماراتي ضيفه إندونيسيا بنتيجة 5-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمرحلة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ورفع "الأبيض" رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين لينفرد بصدارة المجموعة السابعة في التصفيات المشتركة بفارق نقطتين عن تايلاند وفيتنام.

Advertisements

وفي حديث لـ"العين الرياضية"، قال صالح: "قادرون على التأهل إلى كأس العالم، من يتابع تدريبات الفريق ومبارياتنا يتأكد أننا جاهزون لذلك".

وأتم: "قدمنا مباراة ممتازة جداً أمام إندونيسيا، وأتمنى أن نستمر على نفس المستوى أمام تايلاند، والقادم أفضل".

وستلتقي الإمارات مع تايلاند يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية.