علي صالح: قادرون على تحقيق حلم وصول الأبيض لكأس العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد على صالح، لاعب المنتخب الإماراتي، ثقته في قدرة الأبيض على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022.
وسحق المنتخب الإماراتي ضيفه إندونيسيا بنتيجة 5-0 ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمرحلة الأولى من التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
ورفع "الأبيض" رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين لينفرد بصدارة المجموعة السابعة في التصفيات المشتركة بفارق نقطتين عن تايلاند وفيتنام.
وفي حديث لـ"العين الرياضية"، قال صالح: "قادرون على التأهل إلى كأس العالم، من يتابع تدريبات الفريق ومبارياتنا يتأكد أننا جاهزون لذلك".
وأتم: "قدمنا مباراة ممتازة جداً أمام إندونيسيا، وأتمنى أن نستمر على نفس المستوى أمام تايلاند، والقادم أفضل".
وستلتقي الإمارات مع تايلاند يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية.
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