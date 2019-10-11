ورد الخال في أجرأ مقابلة لها وهذه تصريحاتها

أطلت الممثلة اللبنانية ورد الخال ضمن برنامج “اكلناها” الذي يقدمه الممثل باسم ياخور عبر قناة “لنا” السورية.

ورد أجابت على عدة اسئلة وفي نفس الوقت اختارت أن تأكل من الطبق الذي لا تحبه من أجل ان تتجنب الاجابة.

ورداً على سؤال حول من تعتبره الأهم في التمثيل بين شقيقها يوسف الخال او زوجته نيكول سابا؟ اختارت “ورد” أن تأكل من الطبق امامها ولم تجب على السؤال.

ورداً على سؤال حول من هي الممثلة التي اعتمدت على جمالها وتطلب منها أن تبتعد عن التمثيل وتتجه الى عرض الأزياء لأنه أفضل لها؟ وبين دانييلا رحمة، نادين ن. نجيم وسيرين عبد النور، رفضت “الخال” اختيار أي منهنّ.

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هنا تدخل باسم ياخور، طالباً منها أن لا تلتزم بالأسماء المطروحة وأن تختار أسم ممثلة من وجهة نظرها اعتمدت على جمالها وتطلب منها أن تبتعد عن التمثيل وتركز على عرض الأزياء؟

اختارت “الخال” الممثلة ستيفاني صليبا التي تتمتع بجمال قوي يطغى على ادائها التمثيلي. وعبّرت ورد عن محبتها لـ “صليبا” وطلبت منها ان تعذرها وبرّرت كلامها ان “صليبا” عند مشاهدتها الطبق الذي يجب أن تأكل منه ستعذرها.

أيضاً سُئلت ورد الخال، أن تسمي مسلسل “هابط” عرض مؤخراً؟

سمّت ورد الخال مسلسل “كل الحب كل الغرام” على الرغم من ان المسلسل حقق نجاحاً جماهيرياً ولكن كان بالامكان أن يكون افضل فنياً وانتاجياً. وايضاً هناك مسلسل “مجنون فيكِ” من ناحية الاضاءة والصورة والانتاج جيد ولكن من ناحية أخرى هناك اشياء كثيرة ليست جيدة.

ورداً على سؤال حول أكبر “غلطة” ارتكبتها في الحب؟ بين “علاقة مع رجل متزوج” أو “خيانتها شريكها”، ردّت ورد بوضوح وصراحة انها خانت شريكها منذ زمن طويل وشعرت بتأنيب الضمير لاحقاً.