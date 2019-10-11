بالصور- “من الضاحية إلى الضاحية” جديد ايغل فيلمز

إلى جانب تصويرها لمسلسل (من حقي أحب)، تواصل شركة “ايغل فيلمز” لصاحبها المنتج جمال سنان تصوير مسلسلها الجديد (من الضاحية إلى الضاحية) في الكويت، وهو عمل تنتجه بالشراكة مع شركة (دايتونا)، مؤلف من ٣٠ حلقة، تأليف وسيناريو وحوار مريم الهاجري، إخراج عبدالله التركماني.

العمل يتناول قصة عائلة تخسر مكانتها الاجتماعية وممتلكاتها ومصدر رزقها وتنقلب بهم الحياة رأساً على عقب، فيواجهون حاضراً جديداً لا يشبه بشيء حياتهم والمستوى المعيشي الذي اعتادوا عليه، يترافق ذلك مع أحداث مشوّقة ومشاكل يتعرض بها جميع أفراد العائلة في قالب دراميّ هادف يتناول لأول مرة الفوارق الاجتماعية في المجتمع الخليجي.

المسلسل بطولة مجموعة من نجوم الخليج منهم: زينب بهمن، عبدالله تركماني، إيمان الحسيني، ناصر الدوسري، فوز الشطي، صمود المؤمن، أبرار سبت وغيرهم.