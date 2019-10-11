ريهانا تصف ترمب بـ"المضطرب عقلياً"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: هاجمت المغنية الأميركية ريهانا الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفته بالرجل "الأكثر اضطراباً في الولايات المتحدة". وذلك في حديثها لمجلة فوغ العالمية حيث ردت على تصريحه في شهر أغسطس الماضي الذي اعتبر فيه أن "الأمراض العقلية" كانت وراء المجازر المرتكبة في ولاية تكساس وأوهايو على يد أشخاص من البشرة البيضاء.

ورأت أن توصيف الأمر بطريقةٍ مختلفة تبعا للون بشرة الفاعل هو إذلال يكتسي طابعاً عنصرياً إلى أقصى الحدود.، قائلة: "ضعوا عربياً يحمل السلاح عينه في مركز وولمارت عينه، ولن يتكلم دونالد ترامب بتاتاً عن مشكلة صحة عقلية". بما يعني أنه حين يهاجم العرب والمسلمين يتهمهم بالإرهاب بشكلٍ هام، بينما يحاول الدفاع عن عرقه الأبيض متهماً الفاعلين بالمضطربين عقلياً.