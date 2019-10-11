





اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أُُقيم مساء أمس عزاء الفنان الراحل طلعت زكريا بمسجد الحامدية الشاذلية بضاحية المهندسين بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على مواساة عائلته، فيما ظهر التأثر بشكلٍ واضح على الفنانة هنا الزاهد نجلة طليقته التي قام بتربيتها منذ طفولتها حيث بكت طوال مدة تواجدها بالعزاء. ولقد نشر موقع الوطن لقطة حية ظهر فيها مدى تأثرها برحيله.

وتلقى عمر نجل الفنان الراحل العزاء بحضور نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، علاء وجمال نظراً لعلاقة الصداقة التي كانت تجمعهم بالفنان الراحل بالإضافة إلى رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور ونقيب الممثلين أشرف زكي.

وحضر من الفنانين أحمد السقا، ايتن عامر، عفاف شعيب، صلاح عبد الله، مصطفى شعبان، رامي وحيد، محمد رجب، محمد عادل إمام، أحمد فهمي، محمد عبد الرحمن، أوس أوس، كريم محمود عبد العزيز، حجاج عبد العظيم، نهال عنبر، شيكو، هشام ماجد، أحمد أدم، محمد هنيدي، إدوارد، وغيرهم من الوجوه المعروفة

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كانت هذه تفاصيل خبر حشدٌ من النجوم بعزاء طلعت زكريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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