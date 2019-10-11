شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة المخرج الراحل محمد النجار: أبى لم يفارق أسرته حتى وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت، منذ قليل، ندوة تكريم اسم المخرج الراحل محمد النجار ضمن برنامج ندوات مهرجان الإسكندرية أدارها الناقد سيد محمود، وبحضور الإذاعى الكبير حسن زين العابدين، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان والمخرج مجدى أحمد على وعمر عبد العزيز والمخرج عمرو عابدين والمخرج أشرف فايق والمخرج على عبد الخالق والمخرجة إنعام محمد على.

وردت إنجى ابنة الراحل محمد النجار على ما أشيع عن خلافات عائلية فى حياة الراحل أجبرته على العيش وحيدا قائلة: طول عمرنا عايشين مع بعض لكن معظم وقته يقضيه فى المكتب بسبب انشغاله بعمله.

وقال مدير التصوير محسن أحمد: وصديق الراحل إن محسن أحمد قيمته الإنسانية تسبق الفنية بكتير وكل إحباط حدث له كان بسبب الانحدار السينمائى فى الفترة الأخيرة، مضيفا أن نور الشريف كان مؤمنا جدا بمحمد النجار وحد مهم فى مسيرته الفنية.

وأضاف مسعد فودة نقيب السينمائيين أن محمد النجار كان ليس لديه أى مشاكل نفسية ولا مهنية مع أى أحد متقدم للنقابة، وكان طيب القلب، وقدم كل الزملاء للوسط الفنى .

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المخرج أشرف فايق أوضح أن طيبة محمد النجار الإنسانية ظلمته فنيا، فكان مجاملا لزملائه على حساب نفسه.

الإعلامى زين العابدين قال إنه بعد عرض أول أفلام الراحل "زمن حاتم زهران" بعدها أصابه الإحباط بسبب ناقد كتب كلام سيئ عن الفيلم واشتكى لنور الشريف فكتب الناقد كلام اخر يشيد بالفيلم .

واختتم المخرج عمرو عابدين قائلا تعلمت من محمد النجار حب الناس.