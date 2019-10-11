صبا مبارك تعلن الحداد على طليقها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عن حزنها لرحيل طليقها المخرج التونسي شوقي الماجري، والذي رحل عن عالمنا الخميس 10 أكتوبر، بأحد المستشفيات بالقاهرة.

صبا مبارك، غيرت صورتها الشخصية بموقع إنستجرام، لصورة سوداء معلنة بذلك عن حالة حداد لرحيل زوجها السابق ووالد طفلها الوحيد عمار.

وتلقت صبا، عدداً كبيراً من تعليقات النجوم في مصر والوطن العربي الذين حرصوا على مساندتها ودعمها بعد رحيل طليقها.

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شوقي الماجري، تزوج من الفنانة الأردنية صبا مبارك، في ٢٠٠٣ وانفصلا في ٢٠٠٤ وأثنى هذا الزواج القصير طفلهما عمار، الذي ولد في مارس عام ٢٠٠٤.

وكان الفنان المصري أشرف زكي، قد كشف أنه تم الانتهاء من إجراءات نقل جثمان المخرج شوقي الماجري إلى تونس استعدادا لدفنه وذلك بالتنسيق مع السفارة التونسية في مصر.

شوقي الماجري، أشرف على إخراج العديد من الأفلام والأعمال السينمائية المُختلفة، كان آخرها مسلسل “دقيقة صمت”، الذي تم عرضه في رمضان الماضي.

المخرج التونسي من مواليد العام ١٩٦١م أخرج العديد من الأعمال الفنية منها ” أسمهان، هدوء نسبي، مملكة النمل، دقيقة صمت” وغيرها من الأعمال والتجارب الفنية، وكان أبرزها مسلسل أسمهان الذي عرف النجومية والشهرة من خلاله وحصد العديد من الجوائز عنه وشارك فيه الفنانة السورية الشهيرة سُلاف فواخرجي.