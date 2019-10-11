نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 50 دقيقة مضت التعليقات على “من الضاحية إلى الضاحية”.. دراما اجتماعية خليجية بامتياز! مغلقة

متابعة بتجـــــــــــرد: إلى جانب تصويرها لمسلسل (من حقي أحب)، تواصل شركة Eagle Films المنتج جمال سنان تصوير مسلسلهاالجديد (من الضاحية إلى الضاحية) في الكويت، وهو عمل تنتجه بالشراكة مع شركة (دايتونا)، مؤلف من ٣٠ حلقة، تأليف وسيناريو وحوارمريم الهاجري، إخراج عبدالله التركماني.

العمل يتناول قصة عائلة تخسر مكانتها الاجتماعية وممتلكاتها ومصدر رزقها وتنقلب بهم الحياة رأساً على عقب، فيواجهون حاضراً جديداً لايشبه بشيء حياتهم والمستوى المعيشي الذي اعتادوا عليه، يترافق ذلك مع أحداث مشوّقة ومشاكل يتعرض بها جميع أفراد العائلة في قالبدراميّ هادف يتناول لأول مرة الفوارق الاجتماعية في المجتمع الخليجي.

المسلسل بطولة مجموعة من نجوم الخليج منهم: زينب بهمن، عبدالله تركماني، إيمان الحسيني، ناصر الدوسري، فوز الشطي، صمود المؤمن،أبرار سبت وغيرهم.