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نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 1 ساعة مضت التعليقات على نانسي عجرم تتألق بأمسية ساحرة في القاهرة – بالصور مغلقة
متابعة بتجـــــــــــرد: أحيت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، حفلاً فنياً لصالح إحدى الشركات الخاصة بمناسبة إطلاق مشروعها الجديدفي مصر.
واعتلت نانسي المسرح متألقة بفستان أسود اللون، لافت للانظار، حمل توقيع المصمم اللبناني العالمي ايلي صعب، وغنّت باقة منوعة منأجمل وأشهر أغنياتها القديمة والجديدة.
ونشرت نانسي بعد الحفل صورًا من الأمسية المميزة فحصدت عشرات آلاف الإعجابات والتعليقات من متابعيها.
على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم خلال الأيام المقبلة لطرح أغنية جديدة تنشغل حاليًا بتسجيلها. وكانت نانسي قد كشفت أن الأغنيةالتي ستهديها للجمهور إلى حين انتهائها من العمل على ألبومها الجديد، مميّزة جدًا وهي من الأغاني الأقرب إلى قلبها.
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