Oct 11, 2019
يستعد طبيب التجميل الابرز هراتش سغبزريان للاحتفال بعيد ميلاده، الليلة في فندق الريجنسي بالاس، وسط حشد كبير من اهل الفن والاعلام ووجوه اجتماعية.
وعلم موقع “الخليج 365” ان نجمة الجماهير ناديا الجندي تصل لبنان للاحتفال بعيد ميلاد صديقها د. هراتش المحاط بمحبة صادقة وكبيرة من قبل العديد من الوجوه الفنية المهمة في لبنان والعالم العربي.
لا شك في أن حفل عيد ميلاد د. هراتش سيتحول الى مهرجان وملتقى للنجوم واهل الفكر والشخصيات البارزة والوجوه المعروفة، ليلة يتخللها مفاجآت عديدة واستثنائية ستُطبع في ذاكرة كل من لبى الدعوة.
نذكر ان “مهرجان الزمن الجميل”، الذي أسسه د. هراتش، كان قد كرّم ناديا الجندي في دورته الرابعة، حيث تمكنت “الجندي” من سرقة الأضواء بحضورها وكاريزماتها في الاحتفال الضخم الذي اقيم في بيروت منذ عدة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص – نجمة الجماهير مفاجأة عيد ميلاد د. هراتش الليلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.