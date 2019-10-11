ليام هيمسورث يتخطّى أزمة انفصاله عن مايلي سايرس.. ويظهرُ مع "شقراء غامضة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذُ انفصالهما، اختفت أخبار النجم الأسترالي ليام هيمسورث على الرغم من ظهور النجمة الأمريكية مايلي سايرس في الكثير من المواقف ومن بينها علاقاتها الرومانسية الجديدة.

ويبدو أنَّ ليام حاليًا تخطّى أزمته ولا يُمانع في أن يعرف العالم أنه يعيشُ علاقةً عاطفيةً جديدةً، إذ وبحسب مجلة "TMZ"، تم رؤية هيمسورث في حي ويست فيلدج بمدينة نيويروك وهو يمسك بيد امرأةٍ شقراء غامضة، ويذهبانِ في نزهةٍ رومانسيةٍ على الأقدام تخللها تناول الطعام وبعض المشروبات معًا في المطعم الإيطالي "Sant Ambroeus".

جاء ذلك بعد فترة أسبوعٍ من إعلان هيمسورث آراءه حول مواعدة سايرس للمغني الأسترالي كودي سيمبسون، إذ قال: "أريد الأفضل بالنسبة لها - حتى لو لم يكن الأمر كذلك"، مضيفًا أنّه لا يعارض الدخول في علاقةٍ جديدةٍ حاليًا، وأنه منفتحٌ على مقابلة الأشخاص.

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وكانت مايلي الأسبوع الماضي دافعت عن نفسها بعد ظهور مقطع فيديو لها برفقة سيمبسون في صالة طعام "آكاي" بعد أسبوعين فقط من إنهاء علاقتها مع صديقتها كيتلين كارتر وهو ما فتح النار عليها خصوصًا أنها واعدت كارتر بعد أيامٍ فقط من انفصالها عن ليام.

يُذكر أنَّ مايلي وليام انفصلا في أغسطس الماضي وتقدّما بأوراقهما للمحكمة من أجل الطلاق بعد فترةٍ وجيزةٍ.