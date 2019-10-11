عمرو مصطفى يُطلق "لعبت مع الأسد"

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلق الفنان عمرو مصطفى أحدث ألبوماته الفنية على جميع المنصات الإلكترونية. وهو بعنوان "لعبت مع الأسد"، ويتضمن 10 أغنيات جميعها من ألحانه ورؤية وكلمات تركي آل الشيخ ومن إنتاج شركة فيولين.
يشار إلى أن عمليات الميكساج والماستر تمت في أمستردام حيث تعاون "مصطفى" مع موزعين عالميين في هذا الألبوم الذي سيعيده لسوق الكاسيت بعد غيابٍ دام 10 سنوات. حيث أطلق ثالث ألبوماته وآخرها "الكبير كبير" في العام 2009.
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