نانسي عجرم تُلهب حماس الجمهور المصري







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ألهبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حماس الجمهور المصري في الحفل الذي أحيته مساء أمس واستمر حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر، داخل أحد الفنادق الكبرى بضاحية التجمّع الخامس، بحضور عدد كبير من الفنانين والاعلاميين منهم محمد فؤاد، لقاء سويدان، رامي وحيد، أمل رزق، خيري رمضان، وأسامة منير.

وقدمت عدة أغنيات مع صعودها على خشبة المسرح في منتصف الليلة الماضية بدأتها بأغنية "الدنيا حلوة" لتنطلق مع مجموعة من أجمل أغنياتها على مدار ساعة ونصف تقريباً منها "اه ونص"، "اطبطب وادلع"، "معجبة مغرمة"، "اخاصمك اه"، "قول تاني كده" وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور. فيما لبّت طلبات الحضور بالتقاط الصور خلال وصلتها الغنائية.

وكان الحفل قد شهد قبل صعودها وصلةً غنائية للفنان محمود العسيلي الذي قدّم مجموعة من أغنياته منها "يا ناس"، "انا مش مضمون"، "ملايين" و"ابن مصر" ليختتم بـ"ترررم" التي تفاعل معها الحضور. Advertisements

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