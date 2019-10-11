فن ومشاهير

نانسي عجرم تُلهب حماس الجمهور المصري

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/13
  • 2/13
  • 3/13
  • 4/13
  • 5/13
  • 6/13
  • 7/13
  • 8/13
  • 9/13
  • 10/13
  • 11/13
  • 12/13
  • 13/13

Advertisements




اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: ألهبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حماس الجمهور المصري في الحفل الذي أحيته مساء أمس واستمر حتى الساعات الأولى من الصباح الباكر، داخل أحد الفنادق الكبرى بضاحية التجمّع الخامس، بحضور عدد كبير من الفنانين والاعلاميين منهم محمد فؤاد، لقاء سويدان، رامي وحيد، أمل رزق، خيري رمضان، وأسامة منير.
وقدمت عدة أغنيات مع صعودها على خشبة المسرح في منتصف الليلة الماضية بدأتها بأغنية "الدنيا حلوة" لتنطلق مع مجموعة من أجمل أغنياتها على مدار ساعة ونصف تقريباً منها "اه ونص"، "اطبطب وادلع"، "معجبة مغرمة"، "اخاصمك اه"، "قول تاني كده" وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور. فيما لبّت طلبات الحضور بالتقاط الصور خلال وصلتها الغنائية.
وكان الحفل قد شهد قبل صعودها وصلةً غنائية للفنان محمود العسيلي الذي قدّم مجموعة من أغنياته منها "يا ناس"، "انا مش مضمون"، "ملايين" و"ابن مصر" ليختتم بـ"ترررم" التي تفاعل معها الحضور.

 

59f1769903.jpg

d5eb7701db.jpg

7fbfcf68db.jpg

861dddfb51.jpg

1d248a5558.jpg

Advertisements

7ea59e25bb.jpg

0770fa629e.jpg

8b48e794fc.jpg

15edd8a37e.jpg

5ac0e68e9a.jpg

47843f09c7.jpg

9ea7f8de11.jpg

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تُلهب حماس الجمهور المصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا