شكرا لقرائتكم خبر عن كريستين ستيوارت تتصدر البوستر الجديد لفيلمها القادم Charlie's Angels والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سوني عن بوستر جديد لفيلمها القادم بعنوان Charlie's Angels بطولة النجمة العالمية كريستين ستيوارت ونعومي سكوت، المقرر عرضه يوم 30 أكتوبر الجاري فى دور العرض السينمائي.

ومن المقرر أن يركز الفيلم على الجيل القادم من الملائكة الذين يعملون مع تشارلي الغامض، بعد نمو الوكالة بشكل كبير وانتشارها على مستوى العالم، وتقديمها لخدمات الأمن والاستخبارات لمجموعة واسعة من العملاء الخاصين.

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وحصد الجزء الأول من الفيلم 264 مليون دولار فى بداية الألفية الثالثة، ليحتل صدارة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات فى عام 2000.

ودارت أحداث الجزء الأول الذى عرض عام 2000، حول ثلاث فتيات مثيرات تم تدريبهن قتاليًا على يد رئيسهن الغامض، للدفاع عن النفس، حتى يتم تورطهن مع جماعات خطيرة، ومحاولاتهن للنيل منهن والنجاة بأنفسهن، الفيلم الجديد سيكون من كتابة ديفيد أوبورن وإخراج إليزابيث بانكس.

ويدور الجزء الجديد من العمل حول انتقال كل من كولومبوس وتالاهاسي وويتشيتا وليتل روك إلى قلب أمريكا حيث يواجهون الزومبي المتطور، و باقى الناجين.