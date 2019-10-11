شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم عرض "أمر تكليف" بجامعة المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح إن عرض " أمر تكليف " من إنتاج الفرقة يختتم عروضه اليوم بمحافظة الفيوم ، ليستكمل عروضه بمحافظة المنيا ، حيث يقدم العرض ابتداء من اليوم الجمعة، بمركز الفنون والآداب والمؤتمرات بجامعة المنيا في تمام السابعة و النصف مساء وحتى الاثنين الموافق 14 أكتوبر الجاري و بالمجان، و ذلك في إطار خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام 2019 - 2020.

وأضاف المخرج باسم قناوي مخرج العرض إن عرض " أمر تكليف" في الفيوم قد شهد اقبالا جماهيريا كبيرا .

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أمر تكليف" عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقية، صياغة ودرماتورج طارق علي، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.