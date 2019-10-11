شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الإسكندرية والمهن السينمائية يكرمان اسم المخرج الراحل محمد النجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الناقد الأمير أباظة رئيس مهرجان الإسكندرية اسم المخرج الراحل محمد النجار عقب انتهاء ندوة تناول مسيرة حياته، كما كرمه المخرج مسعد فودة نقيب المهن السينمائية، وتسلم التكريمان ابنته نانسى.

وقال المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية إن علاقته به بدأت عام 1973، وعمل فى مهنة مساعد الإخراج وكان نجما فى مهنته حتى أثبت نفسه كمخرج، حتى أصبح عضوا بالنقابة وكان أمينا للصندوق أيضا.

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وأضاف أن كل مراحل حياة محمد النجار عطاء، وكان يعشق الجميع ومبتسم ويمد الآخرين بطاقة إيجابية حتى لو كان بيمر بظروف سيئة.

ويدير ندوة تكريم اسم المخرج الراحل محمد النجار الناقد سيد محمود، بحضور الإذاعى الكبير حسن زين العابدين، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان والمخرج مجدى أحمد على وعمر عبد العزيز والمخرج عمرو عابدين والمخرج أشرف فايق والمخرج على عبد الخالق والمخرجة إنعام محمد على.