شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تحدث أحمد عز عن فيلم "كيرة والجن" مع كريم عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث النجم أحمد عز لأول مرة عن فيلم "كيرة والجن" الذي يشارك فى بطولته مع النجم كريم عبد العزيز، وقال عز فى أحد المداخلات التليفزيونية: "أنا في منتهى السعادة أني هعمل فيلم مع مروان حامد وكريم عبد العزيز".

وتابع: "أنا من جمهور كريم عبد العزيز وأحبه وأحترمه كثيرا على المستوى الشخصي، وسبق وعملت معه في حملة دعائية، وهو من أمتع الأشخاص الذين تعمل معهم، وأتمنى أن يكمل المشروع على خير".

وكانت أعلنت شركة «سينرجى فيلمز» بدء تحضيرات فيلم «كيرة والجن – 1919»، الذى يقدم بطولته النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، والمأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، وبدأت الشركة المنتجة الاستعداد للعمل الذى يتوقع أن يكون أضخم أفلام السينما المصرية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية فى صيف 2020، حسبما أعلنت «سينرجى».

Advertisements

وانتهى السيناريست أحمد مراد كاتب الرواية الأصلى من كتابة السيناريو بالكامل وسلمه للمنتج أحمد بدوى مدير عام الشركة، التى تعقد جلسات عمل يومية مع مخرج العمل مروان حامد، للاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، فضلا عن وضع قائمة بأسماء الممثلين المرشحين للأدوار الرئيسية، خاصة أن الرواية تضم العديد من الشخصيات التى تتضمن تفاصيل درامية ومثيرة ومميزة.

كما وضعت الشركة خطة إنتاجية لتقديم عمل سينمائى ضخم خلال الفترة المقبلة، وأبرز نقاط تلك الخطة، بناء ديكورات ضخمة للحقبة الزمنية التى يدور حولها الفيلم، فضلا عن تصميم الملابس التى تناسب الوقت والزمن، بالإضافة إلى الاستعانة بأحدث معدات التصوير من الخارج بقيادة أحمد المرسى مدير التصوير، وأخيرًا أعمال الجرافيكس والمونتاج التى سيتم تنفيذها فى أوروبا.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز ويعد التعاون الخامس الذي يجمع المخرج مروان ‏حامد ‏مع المؤلف أحمد مراد‎.‎