شكرا لقرائتكم خبر عن الممثلة اللبنانية ورد الخال تفجر مفاجأة وتعترف بخيانتها لزوجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت الفنانة اللبنانية ورد الخال، مفاجأة من العيال الثقيل، بعد اعترافها بخيانتها لزوجها مع رجل آخر أثناء علاقتها بزوجها السابق، وسرعان ما اكتشفت بأنه غير مناسب وقامت بإنهاء العلاقة في بدايتها، حسب قولها. Advertisements وصدمت الفنانة اللبنانية جمهورها بالرد الجريء أثناء حلولها ضيفة على برنامج " اكلناها" الذي يقدمه الفنان السوري باسم ياخور. ورد الخال صاحبة الـ 48 عاماً، تشارك حالياً، في العرض المسرحي"يا مالكاً قلبي" بمشاركة عباس النوري وهيام ابو شديد وجيني اسبر ويزن السيد ونتاشا شوفاني وريم خوري، وهو من تأليف عثمان جحي وإخراج علي محيي الدين علي ضمن سلسلة "الحب جنون" في جزئه الثالث.

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