شكرا لقرائتكم خبر عن تارة عماد تنضم لمسرحية "علاء الدين" مع أحمد عز بدلاً من روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضمت الفنانة الشابة تارة عماد لمسرحية "علاء الدين والعفريت" للنجم أحمد عز والنجم محمد سعد، بدلاً من روبى بعد ما اعتذرت الأخيرة عن المشاركة فى العمل فى اللحظات الأخيرة، ومن المقرر أن تبدأ تارة بروفات العرض المسرحيى الأيام القليلة المقبلة مع المخرج مجدى الهوارى وبطل العرض أحمد عز ومحمد سعد.

وبدأت بروفات العرض المسرحى بالنجم محمد سعد بشكل يومى حيث قرر صناع العمل بعرض أولى عروض المسرحية فى المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 12 لـ 15 ديسمبر المقبل ضمن فعاليات موسم الرياض.

مسرحية "علاء الدين والعفريت" من بطولة أحمد عز، محمد سعد، هشام اسماعيل، كريم عفيفي، اسلام ابراهيم، تارا عماد، وجارى تعاقدات عدد من النجوم الفترة الحالية، والمسرحية من تأليف ورشة كتابية تضم حسن المهدي، ضياء محمد، محمد جلال، أحمد شيكو ومن إخراج مجدي الهواري.







