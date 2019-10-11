شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبد العزيز: المخرج محمد النجار كان يمدنا بالطاقة الإيجابية حتى لو بيمر بظروف سيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، ندوة تكريم اسم المخرج الراحل محمد النجار ويديرها الناقد سيد محمود، وبحضور الإذاعي الكبير حسن زين العابدين، والناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان و المخرج مجدي أحمد علي وعمر عبد العزيز والمخرج عمرو عابدين والمخرج أشرف فايق والمخرج علي عبد الخالق والمخرجة أنعام محمد علي.

وقال المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، إن علاقته به بدأت عام ١٩٧٣، وعمل في مهنة مساعد الإخراج وكان نجما في مهنته حتى أثبت نفسه كمخرج، حتي اصبح عضوا بالنقابة وكان امينا للصندوق ايضا.

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وأضاف، ان كل مراحل حياة محمد النجار عطاء ولم يخفى شيئا يوما ما، وكان يعشق الجميع ومبتسم ويمد الآخرين بطاقة ايجابية حتى لو كان يمر بظروف سيئة وكل مراحل حياته عطاء.