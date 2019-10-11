صورة| وصول جثمان شوقي الماجري لتونس ومنذر رياحنة يبكي أمام النعش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

وصل بعد ظهر اليوم الجمعة 11 أكتوبر، جثمان المخرج التونسي شوقي الماجري، إلى الأراضي التونسية، والذي وافته المنية أمس الخميس في القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية.

وكان في استقبال الجثمان، عدد كبير من الفنانين، بينهم الفنان الأردني منذر رياحنة، بالإضافة إلى أسرة الراحل وعدد من أصدقائه المقربين.

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ونشرت الصفحة الرسمية لمنذر عبر موقع "تويتر"، صورة له أمام نعش الراحل الملفوف بالعلم التونسي، ظهر خلالها وهو يبكي.

يُذكر أن المخرج الراحل شوقي الماجري، رحل عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، تاركًا إرثًا من الأعمال الفنية المهمة، بينها: "أسمهان"، "اجتياح"، "سقوط حر"، "أبناء الرشيد" و"دقيقة صمت".