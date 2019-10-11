- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
وصل بعد ظهر اليوم الجمعة 11 أكتوبر، جثمان المخرج التونسي شوقي الماجري، إلى الأراضي التونسية، والذي وافته المنية أمس الخميس في القاهرة، إثر إصابته بأزمة قلبية.
وكان في استقبال الجثمان، عدد كبير من الفنانين، بينهم الفنان الأردني منذر رياحنة، بالإضافة إلى أسرة الراحل وعدد من أصدقائه المقربين.
ونشرت الصفحة الرسمية لمنذر عبر موقع "تويتر"، صورة له أمام نعش الراحل الملفوف بالعلم التونسي، ظهر خلالها وهو يبكي.
يُذكر أن المخرج الراحل شوقي الماجري، رحل عن عمر يناهز الـ 58 عامًا، تاركًا إرثًا من الأعمال الفنية المهمة، بينها: "أسمهان"، "اجتياح"، "سقوط حر"، "أبناء الرشيد" و"دقيقة صمت".
كانت هذه تفاصيل خبر صورة| وصول جثمان شوقي الماجري لتونس ومنذر رياحنة يبكي أمام النعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.