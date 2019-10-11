بالصور| كريم فهمي لـ"شريف إكرامي وعاشور": "لو رجعت ألعب هبقى الكابيتانو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

نشر الفنان كريم فهمي، صورًا له من فترة تواجده في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، عبر حسابه على "إنستجرام".

وكتب كريم "أيام ما كنت من ناشئين النادي الأهلي، وبالصدفة اكتشفنا بعد كل السنين دي، إن أنا وشريف إكرامي كنا في نفس الصورة، على فكرة شريف كان لسه جديد في الفرقة، يعني أنا لو رجعت لعبت هبقى كابتن عليك يا شريف إنت وحسام عاشور، يعني هبقى كابتن النادي الأهلي، الكابيتانو".

يُذكر أن كريم فهمي ينشغل بتصوير فيلم "ديدو" من بطولة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتي، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، سيناريو وحوار كريم فهمي.